Екатеринбург, , 15:38 — REGNUM В Екатеринбурге не отказались от строительства здания филармонии, несмотря на уход из России архитектурного бюро Zaha Hadid Architects. Об этом заявила министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина на пресс-конференции, посвященной планам работы учреждений культуры области на 2022 год.

Свердловская филармония

Тара-Амингу

По ее словам, строительство филармонии отложено на неопределенный срок. Учайкина отметила, что сейчас основной задачей является возведение объектов Универсиады. На завершение работ направлена значительная часть ресурсов области. Строительство филармонии в Екатеринбурге должны были завершить в 2023 году, однако из-за пандемии произошло изменение сроков окончания работ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, стоимость создания проекта оценили в 2 млн рублей. На строительство здания выделили 15 млн рублей. Ради возведения филармонии снесли жилой многоквартирный дом на улице Карла Либкнехта.