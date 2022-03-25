Ново-Огарево, Московская область, , 15:32 — REGNUM Западная «культура отмены» превратилась в отмену культуры. Об этом 25 марта заявил президент России Владимир Путин на встрече с лауреатами президентских премий в области культуры.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «День работника культуры: поздравления и встреча с Путиным – все новости»

«Пресловутая «культура отмены» превратилась в отмену культуры. Из концертных афиш вымарывают Чайковского, Шостаковича, Рахманинова, также запрещаются русские писатели, их книги. В последний раз такую массовую кампанию по уничтожению неугодной литературы почти 90 лет назад проводили нацисты в Германии», — заявил Путин.

«Мы хорошо знаем и помним из кадров кинохроники, как сжигаются книги прямо на площадях. Представить такое в нашей стране невозможно. И застрахованы мы от этого во многом благодаря отечественной культуре», — указал он.