Калуга, , 17:39 — REGNUM В Калуге 25 марта состоялось торжественное открытие Доски Почёта регионального министерства культуры. Она размещена на втором этаже областной филармонии. Церемония была посвящена профессиональному празднику — Дню работников культуры. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области

Доска Почёта работников культуры Калужской области. Фото Сергея Лялякина. Пресс-служба правительства Калужской области

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В здании Калужской областной филармонии состоялось торжественное мероприятие и праздничный концерт, посвященные профессиональному празднику. В мероприятии приняли участие представители областного правительства, отделов культуры муниципалитетов, сотрудники музеев, библиотек, театров, школ искусств, домов культуры. 30 наиболее достойным работникам культуры вручены получили областные и ведомственные награды.

Почти 4,5 тыс. работников культуры Калужской области поздравил в социальных сетях с профессиональным праздником — Днем работника культуры, губернатор Владислав Шапша.

«Для нас важно, чтобы в каждом уголке нашего края жители могли приобщаться к миру искусства. Только за последнее время в регионе открыто 10 виртуальных концертных залов. Для муниципалитетов приобретено 19 автоклубов. Открываются модальные библиотеки, в этом году появится еще 3. Обновляются детские школы искусств. Вижу, какие творцы, какие подвижники работают в наших городах, районах в этой сфере. Как пестуют юные таланты, бережно хранят и передают наше культурное наследие и смело открывают новые грани современного искусства», — отметил Владислав Шапша.

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