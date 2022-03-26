26 марта 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили слова президента РФ о том, что Запад осуществляет дискриминацию всего, что связано с Россией.

Светлана Рыбина, , 21:51 — REGNUM Заявление российского лидера Владимира Путина о том, что на Западе прогрессирует дискриминация всего, что связано с Россией — «пресловутая культура отмены превратилась в отмену культуры», вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 26 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Русская красавица Дарья Драй © ИА REGNUM

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"Запад вспомнил свои фашистские корни. Но забыл, видимо, что бывает с фашистскими странами, когда они объявляют войну России», — отметил Яков Р.

Многие пользователи негодуют от того факта, что коллективный Запад посмел не только атаковать Россию в сфере политики и экономики, но и в области культуры, вводя дискриминацию по национальному признаку.

«Это какой же уровень русофобии должен быть, чтобы запрещать Достоевского!» — удивляется Александра Л.

Фёдор Достоевский

«Я не помню такого периода на Земле, когда бы запрещали русских писателей. Советских — может быть, из-за политических соображений. Но никогда ещё не было, чтобы писателей запрещали только потому, что они связаны с Россией! Это же уму непостижимо!» — пишет Владимир Б.

Некоторые комментаторы удивляются тому, как успешно пропаганда способна затуманить сознание образованному западному населению.

«Очень много людей на Западе теперь настроены против русской культуры в принципе. Антироссийская пропаганда постаралась на славу!» — отмечает Оксана М.

Часть людей полагает, что отмена культуры — это самый омерзительный шаг, на который только мог пойти Запад в своей войне против России.

«Помнится, как фашистская Германия, в своё время, воспевала композитора Вагнера. Ну не было у людей после Второй мировой войны даже мысли отменять Вагнера! Великого композитора! Которого по недоразумению использовали как инструмент пропаганды какие-то нацистские отбросы, которые просуществовали пару десятков лет и сгинули от меча советского солдата. Кто-то плевался в сторону памяти Вагнера? Запрещал, может быть, его произведения? Смешно даже думать о таком. Получается, что коллективный Запад сейчас делает то, что никто себе доселе не позволял. Как бы хребет у этого Запада не прогнулся от взятой на себя ноши», — написал Михаил З.

Рихард Вагнер. 1871

Ряд пользователей указывает на то, что на фоне всех этих событий многие российские граждане прозреют и посмотрят на внутреннюю политику России совершенно иными, более осмысленными глазами.

«Путин прав. В России нет места тоталитаризму, расизму, фашизму и мракобесию, которые пышным цветом цветут в западных странах! Причём называют они теперь это всё другими именами, но суть остаётся той же», — считает Котик М.

«Безусловно, Россия не в пример демократичнее современного Запада. Там сейчас стремительно скатываются в животный тоталитаризм, нетерпимость к любому мнению, кроме собственного. В какой-нибудь Польше до своего 37-го года полшажка осталось», — указывает Артём Л.

Нашлись и те, кто уверены, что Запад, который уничтожил свою собственную культуру, не достоин того, чтобы иметь у себя высокие образчики культуры русской.

«Они нам в принципе не нужны. У нас есть всё своё для развития и процветания. Дружеские страны тоже есть, ресурсы всех мастей, а также хороший и трудолюбивый народ. Не хотят русской культуры? А кто сказал, что они её заслужили?» — задаётся вопросом Sonya D.

Напомним, 25 марта российский лидер Владимир Путин заявил на встрече с лауреатами премии президента в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества, а также молодым деятелям культуры о том, что на Западе прогрессирует дискриминация всего, что связано с Россией. По словам президента, «пресловутая культура отмены превратилась в отмену культуры».