Москва, 23 марта, 2022, 19:41 — ИА Регнум. На фоне решение президента России Владимира Путина о переходе в расчетах на рубли за поставляемый в недружественные страны газ спикер Совфеда Валентина Матвиенко прогнозирует тренд отказа от доллара.

Дарья Драй, ИА REGNUM Валентина Матвиенко

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«Понятно, что абсолютно логичным трендом после такого подрыва доверия к Западу и к доллару станет обоснованное стремление многих стран и компаний перевести как двустороннее сотрудничество, так и сотрудничество в рамках региональных союзов и объединений в другие валюты. Так оно и будет», — отметила Матвиенко в телеграм-канале.

Торговать надо в тех валютах, к которым есть доверие, считает она.

«Нужно уходить от расчетов в тех валютах, которые себя полностью скомпрометировали и к которым доверия больше нет. Никакого. Это логично и это справедливо», — подчеркнула Матвиенко.