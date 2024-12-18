Луганск, 18 декабря, 2024, 07:27 — ИА Регнум. Российские войска атаковали позиции ВСУ в районе населённого пункта Двуречная в Харьковской области. В результате удара была уничтожена группа иностранных наёмников, сообщил в Telegram-канале военный эксперт Андрей Марочко.

Иван Шилов ИА Регнум Наёмники на Украине

Силы РФ выявили цели противника на западном берегу реки Оскол южнее Двуречной и нанесли удар.

«После детального изучения укрепрайона в траншеях обнаружено большое количество оружия и боеприпасов производства стран НАТО, а также 12 трупов без документов, удостоверяющих личность, и жетонов, по которым можно определить принадлежность к определённому подразделению», — уточнил эксперт.

Зачастую это свидетельствует о принадлежности ликвидированных к частной военной компании или спецподразделениям вооружённых формирований Украины, в состав которых входят иностранцы, резюмировал Марочко.

Как передавало ИА Регнум, число иностранных наёмников, прибывающих на Украину, неуклонно снижается, но среди них присутствует много истинных русофобов, воюющих не за 3–7 тыс. долларов, выплачиваемых им ежемесячно. Такие «солдаты удачи» жаждут истребления мирного российского населения, в том числе в Курской области. Уже порядка 800 иностранцев, воюющих в рядах ВСУ, признаны виновными в различным преступлениях. Об уничтожении порядка 6,5 тысячи из 15 тысяч иностранных боевиков со ссылкой на Минобороны сообщила «Известиям» 16 декабря и. о. главы делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

На купянском направлении зафиксировали наёмников из западных стран, при этом киевский режим бросает на штурм неподготовленных граждан, набранных на улице. Об этом 27 ноября рассказал глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.