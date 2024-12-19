Москва, 19 декабря, 2024, 19:43 — ИА Регнум. Военные Вооружённых сил Украины (ВСУ) начали умышленно наносить удары по гражданской инфраструктуре населённого пункта Лозовая в Харьковской области из-за продвижения российских сил, сообщил 19 декабря военный эксперт Андрей Марочко.

Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Генеральний штаб ЗСУ/General Staff of the Armed Forces of Ukraine

«Исходя из практических действий украинских боевиков, становится понятно, что этот населённый пункт будет освобождён ВС РФ — украинские боевики просто уничтожают всю инфраструктуру, всё сравнивают с землёй», — приводит его слова ТАСС.

Ранее в разговоре с агентством Марочко заявил, что российские военные за сутки улучшили тактическое положение у Лозовой, частично сформировав огневой мешок для подразделений противника.

18 декабря координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев проинформировал, что в пригороде Харькова поражена украинская военная техника.

В этот же день Марочко сообщил, что российские войска атаковали позиции ВСУ в районе населённого пункта Двуречная в Харьковской области. В результате удара была уничтожена группа иностранных наёмников.

15 декабря Воздушно-космические силы (ВКС) России в качестве ответа на атаку дронов ВСУ на Грозный нанесли удары оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» по одному из объектов в Харькове, в котором находились боевики украинских формирований.