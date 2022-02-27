Москва, 27 февраля, 2022, 12:32 — ИА Регнум. 27 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о новом выступлении российского лидера Владимира Путина по спецоперации на Украине.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по защите Донбасса — трансляция»

Ранее сообщалось, что делегация России, согласно достигнутой договоренности, прибыла в Белоруссию для проведения переговоров с украинской стороной.

«В соответствии с достигнутой договоренностью, российская делегация, состоящая из представителей МИД, Минобороны и других ведомств, включая администрацию президента, прибыла в Белоруссию для переговоров с украинцами», — сказал Песков.