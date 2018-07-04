«Это не бездушная машина» — Путин о российской судебной системе
Судебная система России постоянно самосовершенствуется и стремится к наиболее полной защите прав и свобод граждан Российской Федерации. Об этом 9 февраля заявил президент России Владимир Путин на совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов.
Путин: «Судебная система любой страны — это огромная машина, огромный механизм, но в России это не бездушная машина».
Лебедев поблагодарил Путина за внимание к развитию судебной системы.
Лебедев: несмотря на пандемию, в 2021 году активно осуществлялось международное сотрудничество в сфере правосудия.
В ноябре 2022 года планируется провести X Всероссийский съезд судей.
Российские суды должны быть готовы к внедрению передовых технологий — Путин
Период пандемии резко ускорил процессы информатизации в сфере судебного делопроизводства. Об этом 9 февраля заявил президент России Владимир Путин на совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов.
Путин призвал внедрять в судах передовые цифровые технологии
Путин отметил, что российская судебная система должна быть полностью готова к широкому применению передовых цифровых технологий.
Путин указал на проблемы в деятельности мировых судей
Работа аппаратов мировых судов должным образом не проработана. Об этом 9 февраля заявил президент России Владимир Путин на совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов.
Путин: российское правосудие сохранило «социальную направленность»
Граждане, обращаясь в суд, должны получать быстрый отклик и справедливое решение. Об этом 9 февраля заявил президент России Владимир Путин на совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов.
Владимир Путин: «В прошедшем году была в полной мере сохранена социальная направленность российского правосудия. Это отражено в повседневной работе судов и в постановлениях Верховного суда».
Лебедев: в период пандемии повышается востребованность электронных ресурсов судебной системы.
Лебедев: в период пандемии осуществление правосудия не прекращалось и не приостанавливалось.
Владимир Путин передал слово председателю Верховного суда РФ Вячеславу Лебедеву.
Путин поблагодарил российских судей за работу в период пандемии
Российским судьям приходится отвечать многие сложные вызовы, и особенно это стало так в период эпидемии коронавируса. Об этом 9 февраля заявил президент России Владимир Путин на совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов.
Судебная система РФ должна быть полностью готова к широкому применению передовых цифровых технологий, подчеркнул президент РФ Владимир Путин.
Путин назвал важной информатизацию деятельности судов: «Период пандемии ускорил этот процесс».
Путин: если граждане обращаются в суд, то должны получать там быстрый отклик и справедливое решение.
В условиях распространения коронавируса «наши суды работают, не снижая темпов», отметил президент РФ.
Путин поблагодарил судей за достойное исполнение «своей миссии».
Владимир Путин напомнил, что в этом году будет отмечаться столетие со дня образования Верховного суда.
Путин — судьям: в вашей работе нет второстепенных вопросов.