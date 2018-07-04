9 Февраля
 
14:33

«Это не бездушная машина» — Путин о российской судебной системе

Судебная система России постоянно самосовершенствуется и стремится к наиболее полной защите прав и свобод граждан Российской Федерации. Об этом 9 февраля заявил президент России Владимир Путин на совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов.

14:27

Путин: «Судебная система любой страны — это огромная машина, огромный механизм, но в России это не бездушная машина».

14:25

Лебедев поблагодарил Путина за внимание к развитию судебной системы.

14:23

Лебедев: несмотря на пандемию, в 2021 году активно осуществлялось международное сотрудничество в сфере правосудия.

14:18

Совещание судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов. 09.02.2022 г. Сайт Президента Российской Федерации.

14:18

В ноябре 2022 года планируется провести X Всероссийский съезд судей.

14:07

Российские суды должны быть готовы к внедрению передовых технологий — Путин

Период пандемии резко ускорил процессы информатизации в сфере судебного делопроизводства. Об этом 9 февраля заявил президент России Владимир Путин на совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов.

14:04

Путин призвал внедрять в судах передовые цифровые технологии

Путин отметил, что российская судебная система должна быть полностью готова к широкому применению передовых цифровых технологий.

14:01

Путин указал на проблемы в деятельности мировых судей

Работа аппаратов мировых судов должным образом не проработана. Об этом 9 февраля заявил президент России Владимир Путин на совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов.

13:54

Путин: российское правосудие сохранило «социальную направленность»

Граждане, обращаясь в суд, должны получать быстрый отклик и справедливое решение. Об этом 9 февраля заявил президент России Владимир Путин на совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов.

13:52

Владимир Путин: «В прошедшем году была в полной мере сохранена социальная направленность российского правосудия. Это отражено в повседневной работе судов и в постановлениях Верховного суда».

13:49

Лебедев: в период пандемии повышается востребованность электронных ресурсов судебной системы.

13:48

Лебедев: в период пандемии осуществление правосудия не прекращалось и не приостанавливалось.

13:47

Владимир Путин передал слово председателю Верховного суда РФ Вячеславу Лебедеву.

13:47

Путин поблагодарил российских судей за работу в период пандемии

Российским судьям приходится отвечать многие сложные вызовы, и особенно это стало так в период эпидемии коронавируса. Об этом 9 февраля заявил президент России Владимир Путин на совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов.

13:46

Судебная система РФ должна быть полностью готова к широкому применению передовых цифровых технологий, подчеркнул президент РФ Владимир Путин.

13:46

Путин назвал важной информатизацию деятельности судов: «Период пандемии ускорил этот процесс».

13:45

Суд [Иван Шилов © ИА REGNUM]

13:44

Путин: если граждане обращаются в суд, то должны получать там быстрый отклик и справедливое решение.

13:43

В условиях распространения коронавируса «наши суды работают, не снижая темпов», отметил президент РФ.

13:42

Путин поблагодарил судей за достойное исполнение «своей миссии».

13:41

Владимир Путин напомнил, что в этом году будет отмечаться столетие со дня образования Верховного суда.

13:41

Путин — судьям: в вашей работе нет второстепенных вопросов.