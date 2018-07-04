Президент РФ Владимир Путин 9 февраля в режиме видеоконференции принимает участие в совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов.

В ходе совещания будут подведены итоги работы российской судебной системы в 2021 году, а также обозначены приоритетные задачи на 2022 год.

Помимо президента и судей, в мероприятии примут участие представители федеральных органов власти, руководство судебного департамента при Верховном суде.

Подробности — в трансляции ИА REGNUM.