Ново-Огарево, Московская область, , 14:07 — REGNUM Период пандемии резко ускорил процессы информатизации в сфере судебного делопроизводства. Об этом 9 февраля заявил президент России Владимир Путин на совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Период пандемии ускорил этот процесс, ускорил повсеместно, во всех отраслях, во всех сферах жизни. В декабре прошлого года принят федеральный закон, который предусматривает дистанционное участие в судебных заседания, а также возможности знакомиться с материалами дела, отправлять и получать документы в электронном виде», — заявил Путин.

«Наша судебная система должна быть полностью готова к такому широкому применению передовых технологий: и в плане технического оснащения судов, и, что крайне важно, обеспечению на самом высоком уровне судебной защиты прав граждан и юридических лиц», — указал он.