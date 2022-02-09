Ново-Огарево, Московская область, , 13:47 — REGNUM Российским судьям приходится отвечать многие сложные вызовы, и особенно это стало так в период эпидемии коронавируса. Об этом 9 февраля заявил президент России Владимир Путин на совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов.

Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Бурное продвижение технологий формирует и целые сферы для нормативного регулирования. Кроме того, возникают не только новые задачи, но и новые сложные вызовы», — заявил Путин.

«Вот уже два года мы живём в трудных условиях распространения коронавирусной инфекции и борьбы с ней. И, конечно, в этой связи, уважаемые коллеги, я хочу сердечно поблагодарить всех судей России за достойное, подчас самоотверженное исполнение своей миссии», — указал он.