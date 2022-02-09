Москва, , 14:04 — REGNUM Жители России при обращении в суд должны получить быстрый отклик и справедливое решение. Об этом сегодня, 9 февраля, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов.

Судья Lipetsk.ru

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Президент отметил, что российская судебная система должна быть полностью готова к широкому применению передовых цифровых технологий — в плане технического оснащения судов.

«Также крайне важно обеспечить на самом высоком уровне судебной защиты права граждан и юридических лиц», — подчеркнул Путин.

ИА REGNUM сообщало, судьям приходится отвечать многие сложные вызовы, и особенно это стало так в период эпидемии коронавируса, считает президент РФ Владимир Путин.

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