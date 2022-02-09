Ново-Огарево, Московская область, , 13:54 — REGNUM Граждане, обращаясь в суд, должны получать быстрый отклик и справедливое решение. Об этом 9 февраля заявил президент России Владимир Путин на совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов.

Путин

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«Многим сейчас приходится трудно, безусловно. И если граждане обращаются в суд, то должны получать там быстрый отклик и справедливое решение. В связи с этим отмечу, что в прошедшем году была в полной мере сохранена социальная направленность российского правосудия. Это отражено в повседневной работе судов и в постановлениях, обзорах Верховного суда», — заявил Путин.