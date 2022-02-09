Ново-Огарево, Московская область, , 14:01 — REGNUM Работа аппаратов мировых судов должным образом не проработана. Об этом 9 февраля заявил президент России Владимир Путин на совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Хотел бы отдельно сказать о деятельности мировых судей. Они несут колоссальную нагрузку во всех сферах судопроизводства. Только в прошлом году рассмотрели более 30 млн дел. Вместе с тем, как показывает практика, пока должным образом не решены вопросы обеспечения работы аппаратов», — заявил Путин.

«Я знаю, что у Верховного суда есть предложения на этот счёт. Речь о законодательном закреплении взаимодействия между органами власти субъектов федерации и региональными советами судей при определении структуры и штатного расписания аппаратов мировых судей. Полагаю, что это предложение безусловно заслуживает поддержки», — указал он.