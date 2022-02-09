Путин на совещании судей – все новости
Путин — судьям: в вашей работе нет второстепенных вопросов.
Владимир Путин напомнил, что в этом году будет отмечаться столетие со дня образования Верховного суда.
Путин поблагодарил судей за достойное исполнение «своей миссии».
В условиях распространения коронавируса «наши суды работают, не снижая темпов», отметил президент РФ.
Путин: если граждане обращаются в суд, то должны получать там быстрый отклик и справедливое решение.
Путин назвал важной информатизацию деятельности судов: «Период пандемии ускорил этот процесс».
Судебная система РФ должна быть полностью готова к широкому применению передовых цифровых технологий, подчеркнул президент РФ Владимир Путин.
Российским судьям приходится отвечать многие сложные вызовы, и особенно это стало так в период эпидемии коронавируса. Об этом 9 февраля заявил президент России Владимир Путин на совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов.
Об этом: Путин поблагодарил российских судей за работу в период пандемии
Владимир Путин передал слово председателю Верховного суда РФ Вячеславу Лебедеву.
Лебедев: в период пандемии осуществление правосудия не прекращалось и не приостанавливалось.
Лебедев: в период пандемии повышается востребованность электронных ресурсов судебной системы.
Владимир Путин: «В прошедшем году была в полной мере сохранена социальная направленность российского правосудия. Это отражено в повседневной работе судов и в постановлениях Верховного суда».
Граждане, обращаясь в суд, должны получать быстрый отклик и справедливое решение. Об этом 9 февраля заявил президент России Владимир Путин на совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов.
Об этом: Путин: российское правосудие сохранило «социальную направленность»
Работа аппаратов мировых судов должным образом не проработана. Об этом 9 февраля заявил президент России Владимир Путин на совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов.
Читайте подробнее: Путин указал на проблемы в деятельности мировых судей
Путин отметил, что российская судебная система должна быть полностью готова к широкому применению передовых цифровых технологий.
Об этом: Путин призвал внедрять в судах передовые цифровые технологии
Период пандемии резко ускорил процессы информатизации в сфере судебного делопроизводства. Об этом 9 февраля заявил президент России Владимир Путин на совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов.
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В ноябре 2022 года планируется провести X Всероссийский съезд судей.
Лебедев: несмотря на пандемию, в 2021 году активно осуществлялось международное сотрудничество в сфере правосудия.
Лебедев поблагодарил Путина за внимание к развитию судебной системы.
Путин: «Судебная система любой страны — это огромная машина, огромный механизм, но в России это не бездушная машина».
Судебная система России постоянно самосовершенствуется и стремится к наиболее полной защите прав и свобод граждан Российской Федерации. Об этом 9 февраля заявил президент России Владимир Путин на совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов.
Читайте подробнее: «Это не бездушная машина» — Путин о российской судебной системе
«Хотел бы отдельно сказать о деятельности мировых судей. Они несут колоссальную нагрузку во всех видах судопроизводства. Только в прошлом году рассмотрели более 30 миллионов дел. Вместе с тем, как показывает практика, пока должным образом не решены вопросы обеспечения работы их аппаратов», — сообщил президент России Владимир Путин на совещании.
«Важное социальное значение имеет судебная защита прав потребителей», — отметил во время совещания с президентом России глава верховного суда Вячеслав Лебедев.
«В прошлом году судами рассмотрено 200 тысяч дел этой категории, по которым удовлетворено 80 процентов требований. Суды учитывают, что публикация потребителем негативного отзыва о поставщике товаров или услуг в интернете представляет собой реализацию права на свободу выражения мнения и не может служить основанием для отказа поставщика от договора», — сообщил он.