Президент РФ Владимир Путин 9 февраля в режиме видеоконференции принял участие в совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов. В ходе совещания подведены итоги работы российской судебной системы в 2021 году, а также обозначены приоритетные задачи на 2022 год. Помимо президента и судей, в мероприятии участвовали представители федеральных органов власти, руководство судебного департамента при Верховном суде. Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

13:41 09.02.2022 Путин — судьям: в вашей работе нет второстепенных вопросов.

13:41 09.02.2022 Владимир Путин напомнил, что в этом году будет отмечаться столетие со дня образования Верховного суда.

13:42 09.02.2022 Путин поблагодарил судей за достойное исполнение «своей миссии».

13:43 09.02.2022 В условиях распространения коронавируса «наши суды работают, не снижая темпов», отметил президент РФ.

13:44 09.02.2022 Путин: если граждане обращаются в суд, то должны получать там быстрый отклик и справедливое решение.

13:45 09.02.2022 Суд [Иван Шилов © ИА REGNUM]

13:46 09.02.2022 Путин назвал важной информатизацию деятельности судов: «Период пандемии ускорил этот процесс».

13:46 09.02.2022 Судебная система РФ должна быть полностью готова к широкому применению передовых цифровых технологий, подчеркнул президент РФ Владимир Путин.

13:47 09.02.2022 Российским судьям приходится отвечать многие сложные вызовы, и особенно это стало так в период эпидемии коронавируса. Об этом 9 февраля заявил президент России Владимир Путин на совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов. Об этом: Путин поблагодарил российских судей за работу в период пандемии

13:47 09.02.2022 Владимир Путин передал слово председателю Верховного суда РФ Вячеславу Лебедеву.

13:48 09.02.2022 Лебедев: в период пандемии осуществление правосудия не прекращалось и не приостанавливалось.

13:49 09.02.2022 Лебедев: в период пандемии повышается востребованность электронных ресурсов судебной системы.

13:52 09.02.2022 Владимир Путин: «В прошедшем году была в полной мере сохранена социальная направленность российского правосудия. Это отражено в повседневной работе судов и в постановлениях Верховного суда».

13:54 09.02.2022 Граждане, обращаясь в суд, должны получать быстрый отклик и справедливое решение. Об этом 9 февраля заявил президент России Владимир Путин на совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов. Об этом: Путин: российское правосудие сохранило «социальную направленность»

14:01 09.02.2022 Работа аппаратов мировых судов должным образом не проработана. Об этом 9 февраля заявил президент России Владимир Путин на совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов. Читайте подробнее: Путин указал на проблемы в деятельности мировых судей

14:04 09.02.2022 Путин отметил, что российская судебная система должна быть полностью готова к широкому применению передовых цифровых технологий. Об этом: Путин призвал внедрять в судах передовые цифровые технологии

14:07 09.02.2022 Период пандемии резко ускорил процессы информатизации в сфере судебного делопроизводства. Об этом 9 февраля заявил президент России Владимир Путин на совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов. Читайте также: Российские суды должны быть готовы к внедрению передовых технологий — Путин

14:18 09.02.2022 В ноябре 2022 года планируется провести X Всероссийский съезд судей.

14:18 09.02.2022 Совещание судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов. 09.02.2022 г. Сайт Президента Российской Федерации.

14:23 09.02.2022 Лебедев: несмотря на пандемию, в 2021 году активно осуществлялось международное сотрудничество в сфере правосудия.

14:25 09.02.2022 Лебедев поблагодарил Путина за внимание к развитию судебной системы.

14:27 09.02.2022 Путин: «Судебная система любой страны — это огромная машина, огромный механизм, но в России это не бездушная машина».

14:33 09.02.2022 Судебная система России постоянно самосовершенствуется и стремится к наиболее полной защите прав и свобод граждан Российской Федерации. Об этом 9 февраля заявил президент России Владимир Путин на совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов. Читайте подробнее: «Это не бездушная машина» — Путин о российской судебной системе

14:47 09.02.2022 Совещание судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов. 09.02.2022 г. Сайт Президента Российской Федерации.

15:38 09.02.2022 «Хотел бы отдельно сказать о деятельности мировых судей. Они несут колоссальную нагрузку во всех видах судопроизводства. Только в прошлом году рассмотрели более 30 миллионов дел. Вместе с тем, как показывает практика, пока должным образом не решены вопросы обеспечения работы их аппаратов», — сообщил президент России Владимир Путин на совещании.

16:33 09.02.2022 Совещание судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов (в режиме видеоконференции). kremlin.ru

17:46 09.02.2022 «Важное социальное значение имеет судебная защита прав потребителей», — отметил во время совещания с президентом России глава верховного суда Вячеслав Лебедев. «В прошлом году судами рассмотрено 200 тысяч дел этой категории, по которым удовлетворено 80 процентов требований. Суды учитывают, что публикация потребителем негативного отзыва о поставщике товаров или услуг в интернете представляет собой реализацию права на свободу выражения мнения и не может служить основанием для отказа поставщика от договора», — сообщил он.

18:41 09.02.2022 Совещание судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов (в режиме видеоконференции). kremlin.ru

20:51 09.02.2022 Совещание судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов. 09.02.2022 г. Сайт президента Российской Федерации.