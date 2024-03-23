Сотрудничество с Италией и молодые учёные: рабочий день Путина – трансляция
Президент России Владимир Путин 26 января провёл очередное совещание с членами правительства. Основная тема встречи — обсуждение создания научных лабораторий под руководством молодых перспективных исследователей.
Кроме того, в режиме видеоконференции состоялась встреча Владимира Путина с руководителями ведущих итальянских компаний, на которой обсуждались вопросы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества России и Италии, перспективы дальнейшего расширения деловых связей между предпринимателями двух стран, возможности наращивания взаимодействия в области энергетики, промышленности, финансов и природосберегающих технологий.
Подробности — в трансляции ИА REGNUM.
Путин: мы рассматриваем Италию в качестве одного из ведущих экономических партнёров.
Путин: в России в настоящее время работает около 500 итальянских бизнес-структур.
Россия может стать к 2035 году одним из крупнейших производителей и экспортёров водорода, отметил президент РФ.
Путин: мы уделяем и будем уделять приоритетное внимание макроэкономической стабильности нашей страны.
Россия и Италия сохранили сотрудничество в экономической сфере на высоком уровне. Об этом 26 января заявил президент России Владимир Путин на встрече с итальянскими бизнесменами.
Об этом: Путин: объём торговли РФ и Италии в 2021 году превысит 30 млрд долларов
Путин отметил выгодные газовые контракты между Россией и Италией.
Италия работает с Газпромом на основе выходных долгосрочных контрактов. Об этом 26 января заявил президент России Владимир Путин с руководителями ведущих итальянских компаний.
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Путин на встрече с представителями деловых кругов Италии: «Конечно, из-за пандемии коронавируса деловые контакты оказались затруднены, и в целом волатильная ситуация в глобальной экономике, конечно же, не способствовала реализации новых проектов и инициатив. Однако можно с удовлетворением констатировать, что нашим странам удалось всё-таки сохранить на довольно высоком уровне сотрудничество на экономическом треке».
Пандемия коронавирусной инфекции не помешала России и Италии сохранить экономическое сотрудничество на высоком уровне. Об этом 26 января на встрече с итальянским бизнесом заявил президент РФ Владимир Путин.
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Москва посоревнуется с Римом за право принять ЭКСПО-2030.
Москва посоревнуется с Римом за проведение всемирной выставки «Экспо-2030». Об этом 26 января заявил президент России Владимир Путин с руководителями ведущих итальянских компаний.
Об этом: Путин: Москва посоревновуется с Римом за место проведения «Экспо-2030»
Макроэкономическая стабильность лежит в основе инвестиционной привлекательности российской экономики. Об этом 26 января заявил президент России Владимир Путин с руководителями ведущих итальянских компаний.
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Процесс по взаимному признанию вакцин и прививочных сертификатов между Россией и Европейским союзом пока не завершён. Об этом в ходе общения с представителями итальянского бизнеса 26 января заявил президент РФ Владимир Путин.
Подробности в материале: Путин назвал минусы отсутствия признания вакцин между Россией и ЕС
Россия и Евросоюз до сих пор не завершили процесс взаимного признания вакцин и прививочных сертификатов, что сдерживает развитие контактов. Об этом 26 января заявил президент России Владимир Путин с руководителями ведущих итальянских компаний.
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Рост валового внутреннего продукта (ВВП) России по итогам 2021 года оценивается примерно в 4,5%, заявил 26 января президент РФ Владимир Путин на встрече с главами ведущих итальянских компаний.
Подробности в материале: Путин оценил рост ВВП России по итогам 2021 года
Одним из наиболее крупных производителей и экспортеров водорода в мире может стать к 2035 году Россия. Об этом 26 января рассказал президент России Владимир Путин в ходе встречи с главами ведущих итальянских компаний в режиме видеосвязи.
Об этом: РФ к 2035 году может стать одним из крупнейших экспортеров водорода — Путин
Банк России не стоит на пути технического прогресса, но высказывает озабоченность определёнными рисками от криптовалют для граждан страны. Об этом 26 января заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством России.
Подробности в материале: Путин прокомментировал позицию ЦБ РФ по криптовалютам
Правительству России и Центральному Банку России следует в ближайшее время провести дискуссию по криптовалютам. Об этом 26 января заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством России.
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По крайней мере детские лечебные заведения не должны останавливать плановую помощь, несмотря на обострение пандемии коронавируса. Об этом 26 января заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством России.
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В день видеоконференции президента России Владимира Путина с руководителями крупных компаний Италии, в среду, 26 января, национальные СМИ в качестве комментарии к встрече процитировали официальное заявление представителя Госдепартамента США.
«США, «большая семерка», Евросоюз и НАТО заявили о готовности заставить Россию заплатить высокую цену в случае вторжения на Украину», — сказано в заявлении.
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