Президент России Владимир Путин 26 января провёл очередное совещание с членами правительства. Основная тема встречи — обсуждение создания научных лабораторий под руководством молодых перспективных исследователей. Кроме того, в режиме видеоконференции состоялась встреча Владимира Путина с руководителями ведущих итальянских компаний, на которой обсуждались вопросы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества России и Италии, перспективы дальнейшего расширения деловых связей между предпринимателями двух стран, возможности наращивания взаимодействия в области энергетики, промышленности, финансов и природосберегающих технологий. Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

13:52 26.01.2022 Путин: мы рассматриваем Италию в качестве одного из ведущих экономических партнёров.

13:53 26.01.2022 Путин: в России в настоящее время работает около 500 итальянских бизнес-структур.

13:56 26.01.2022 Россия может стать к 2035 году одним из крупнейших производителей и экспортёров водорода, отметил президент РФ.

13:58 26.01.2022 Путин: мы уделяем и будем уделять приоритетное внимание макроэкономической стабильности нашей страны.

14:00 26.01.2022 Россия и Италия сохранили сотрудничество в экономической сфере на высоком уровне. Об этом 26 января заявил президент России Владимир Путин на встрече с итальянскими бизнесменами. Об этом: Путин: объём торговли РФ и Италии в 2021 году превысит 30 млрд долларов

14:00 26.01.2022 Путин отметил выгодные газовые контракты между Россией и Италией.

14:06 26.01.2022 Италия работает с Газпромом на основе выходных долгосрочных контрактов. Об этом 26 января заявил президент России Владимир Путин с руководителями ведущих итальянских компаний. Читайте также: Путин: Италия может очень выгодно покупать газ из России

14:08 26.01.2022 Путин на встрече с представителями деловых кругов Италии: «Конечно, из-за пандемии коронавируса деловые контакты оказались затруднены, и в целом волатильная ситуация в глобальной экономике, конечно же, не способствовала реализации новых проектов и инициатив. Однако можно с удовлетворением констатировать, что нашим странам удалось всё-таки сохранить на довольно высоком уровне сотрудничество на экономическом треке».

14:08 26.01.2022 Пандемия коронавирусной инфекции не помешала России и Италии сохранить экономическое сотрудничество на высоком уровне. Об этом 26 января на встрече с итальянским бизнесом заявил президент РФ Владимир Путин. Читайте также: Путин назвал Италию одним из ведущих экономических партнёров России

14:12 26.01.2022 Москва посоревнуется с Римом за право принять ЭКСПО-2030.

14:12 26.01.2022 Цитата из видео Встреча с представителями деловых кругов Италии kremlin.ru

14:13 26.01.2022 Москва посоревнуется с Римом за проведение всемирной выставки «Экспо-2030». Об этом 26 января заявил президент России Владимир Путин с руководителями ведущих итальянских компаний. Об этом: Путин: Москва посоревновуется с Римом за место проведения «Экспо-2030»

14:30 26.01.2022 Макроэкономическая стабильность лежит в основе инвестиционной привлекательности российской экономики. Об этом 26 января заявил президент России Владимир Путин с руководителями ведущих итальянских компаний. Читайте также: «Макроэкономика» — Путин о главном факторе инвестпривлекательности России

14:36 26.01.2022 Процесс по взаимному признанию вакцин и прививочных сертификатов между Россией и Европейским союзом пока не завершён. Об этом в ходе общения с представителями итальянского бизнеса 26 января заявил президент РФ Владимир Путин. Подробности в материале: Путин назвал минусы отсутствия признания вакцин между Россией и ЕС

14:47 26.01.2022 Россия и Евросоюз до сих пор не завершили процесс взаимного признания вакцин и прививочных сертификатов, что сдерживает развитие контактов. Об этом 26 января заявил президент России Владимир Путин с руководителями ведущих итальянских компаний. Читайте подробнее: Путин напомнил ЕС о преимуществах «Спутника V» в борьбе с «Омикроном»

14:52 26.01.2022 Рост валового внутреннего продукта (ВВП) России по итогам 2021 года оценивается примерно в 4,5%, заявил 26 января президент РФ Владимир Путин на встрече с главами ведущих итальянских компаний. Подробности в материале: Путин оценил рост ВВП России по итогам 2021 года

14:56 26.01.2022 Одним из наиболее крупных производителей и экспортеров водорода в мире может стать к 2035 году Россия. Об этом 26 января рассказал президент России Владимир Путин в ходе встречи с главами ведущих итальянских компаний в режиме видеосвязи. Об этом: РФ к 2035 году может стать одним из крупнейших экспортеров водорода — Путин

16:54 26.01.2022 В ходе встречи с руководителями ведущих итальянских компаний (в режиме видеоконференции). kremlin.ru

17:06 26.01.2022 Банк России не стоит на пути технического прогресса, но высказывает озабоченность определёнными рисками от криптовалют для граждан страны. Об этом 26 января заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством России. Подробности в материале: Путин прокомментировал позицию ЦБ РФ по криптовалютам

17:09 26.01.2022 Правительству России и Центральному Банку России следует в ближайшее время провести дискуссию по криптовалютам. Об этом 26 января заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством России. Читайте также: Путин попросил правительство и ЦБ РФ прийти к консенсусу по криптовалютам

17:22 26.01.2022 По крайней мере детские лечебные заведения не должны останавливать плановую помощь, несмотря на обострение пандемии коронавируса. Об этом 26 января заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством России. Читайте также: Путин обеспокоился сворачиванием плановой помощи лечебными заведениями

19:05 26.01.2022 Владимир Путин. В ходе встречи с руководителями ведущих итальянских компаний (в режиме видеоконференции). kremlin.ru

20:32 26.01.2022 Цитата из видео «Владимир Путин встретился с руководителями ведущих итальянских компаний». kremlin.ru

21:59 26.01.2022 Цитата из видео «Владимир Путин встретился с руководителями ведущих итальянских компаний». kremlin.ru

22:13 26.01.2022 В день видеоконференции президента России Владимира Путина с руководителями крупных компаний Италии, в среду, 26 января, национальные СМИ в качестве комментарии к встрече процитировали официальное заявление представителя Госдепартамента США. «США, «большая семерка», Евросоюз и НАТО заявили о готовности заставить Россию заплатить высокую цену в случае вторжения на Украину», — сказано в заявлении. Читайте подробнее: СМИ Италии после встречи бизнесменов с Путиным напомнили о санкциях

22:54 26.01.2022 Встреча с руководителями ведущих итальянских компаний (в режиме видеоконференции). kremlin.ru