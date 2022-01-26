Москва, , 14:52 — REGNUM Рост валового внутреннего продукта (ВВП) России по итогам 2021 года оценивается примерно в 4,5%, заявил 26 января президент РФ Владимир Путин на встрече с главами ведущих итальянских компаний.

«Согласно оценкам по итогам минувшего года, рост ВВП составит примерно 4,5%», — сказал российский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин заявил, что пандемия коронавирусной инфекции не помешала России и Италии сохранить экономическое сотрудничество на высоком уровне.

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