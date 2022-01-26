Ново-Огарево, Московская область, , 17:09 — REGNUM Правительству России и Центральному Банку России следует в ближайшее время провести дискуссию по криптовалютам. Об этом 26 января заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством России.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Я попросил бы правительство России и Центральный банк в ходе дискуссии прийти к какому-то единому мнению, и просил бы вас эту дискуссии в ближайшее время провести, а потом сообщить о тех результатах, которые в ходе этой дискуссии будут достигнуты», — заявил Путин.

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