Красногорск, , 14:06 — REGNUM Италия работает с Газпромом на основе выходных долгосрочных контрактов. Об этом 26 января заявил президент России Владимир Путин с руководителями ведущих итальянских компаний.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Наша страна является надёжным поставщиком энергоресурсов итальянским потребителям. В 2021 году Газпром направил в Италию 22,7 млрд кубических метров природного газа, что значительно больше, чем за 2020 год — там было 20,8 млрд», — заявил Путин.

«Хотел бы обратить внимание, что итальянские энергетические компании продолжают работать с Газпромом на основе долгосрочных контрактов, и сегодня имеют возможность покупать газ по ценам ниже, я бы сказал гораздо ниже так называемых рыночных, спотовых, которые существенно возросли на фоне холодной зимы и дефицита предложения», — указал он.