Москва, , 14:56 — REGNUM Одним из наиболее крупных производителей и экспортеров водорода в мире может стать к 2035 году Россия. Об этом 26 января рассказал президент России Владимир Путин в ходе встречи с главами ведущих итальянских компаний в режиме видеосвязи.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Россия располагает значительными ресурсами и технологическими возможностями, которые имеем в виду использовать для развития зеленой энергетики», — сказал он.

Также российский лидер уточнил, что в течение ближайших лет в РФ начнется реализация пилотных проектов по производству водорода с низким уровнем выбросов парниковых газов и его применением в энергетике, транспорте и промышленности. При этом Путин отметил, что концепция развития водородной энергетики уже реализуется в стране.

«И Россия может стать к 2035 году одним из крупнейших в мире производителей и экспортеров водорода», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что процесс по взаимному признанию вакцин и прививочных сертификатов между Россией и Европейским союзом пока не завершён.