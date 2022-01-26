Москва, 26 января 2022, 14:56 — REGNUM Одним из наиболее крупных производителей и экспортеров водорода в мире может стать к 2035 году Россия. Об этом 26 января рассказал президент России Владимир Путин в ходе встречи с главами ведущих итальянских компаний в режиме видеосвязи.
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«Россия располагает значительными ресурсами и технологическими возможностями, которые имеем в виду использовать для развития зеленой энергетики», — сказал он.
Также российский лидер уточнил, что в течение ближайших лет в РФ начнется реализация пилотных проектов по производству водорода с низким уровнем выбросов парниковых газов и его применением в энергетике, транспорте и промышленности. При этом Путин отметил, что концепция развития водородной энергетики уже реализуется в стране.
«И Россия может стать к 2035 году одним из крупнейших в мире производителей и экспортеров водорода», — добавил он.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что процесс по взаимному признанию вакцин и прививочных сертификатов между Россией и Европейским союзом пока не завершён.