Встречи со студентами и олимпийцами: рабочий день Путина – все новости
Президент России Владимир Путин 25 января поздравил российских студентов на встрече с ними в формате видеоконференции.
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Путин: сегодня Татьянин день, день российского студенчества. Хотел бы поздравить с этим праздником нашу студенческую молодежь, аспирантов, школьников и, конечно, взрослых. Потому что память о студенческой поре остается с нами на всю жизнь.
В июле в России пройдёт Международный математический конгресс, который призван заинтересовать молодёжь в изучении математики. Об этом 25 января заявил президент России Владимир Путин на встрече со студентами.
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Президент РФ Владимир Путин назвал принципиальной задачей обеспечение доступности подготовки специалистов по математике и информатике со школьного периода.
Президента России Владимира Путина позабавила традиция ректора МГУ Виктора Садовничего угощать студентов своей медовухой.
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Молодые исследователи, которые добились значимых успехов, должны в первую очередь получать государственную поддержку. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
Доходы в бизнесе всегда выше, чем на государственной службе или, например, в сфере науки. Об этом 25 января заявил президент России Владимир Путин на встрече со студентами.
Об этом: Путин: доходы в бизнесе и науке всегда будут разными
Президент РФ Владимир Путин заявил, что методики дистанционного образования получили развитие благодаря пандемии.
Инициатива по переводу системы высшего образования на схему «2+2+2» позволит сделать обучение студентов более гибким, уверен президент РФ Владимир Путин.
Президент России Владимир Путин 25 января пожелал удачи российским спортсменам перед Олимпийскими играми в Пекине.
Об этом: Путин пожелал удачи российским спортсменам перед Олимпийскими играми
Молодые учёные и исследователи в России вправе рассчитывать на достойный уровень жизни, а государство должно всячески оказывать этому поддержку. Об этом 25 января на встрече со студентами ведущих российских вузов в формате видеоконференции заявил президент РФ Владимир Путин.
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Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут на очень высоком уровне. Такую уверенность 25 января на встрече со спортсменами российской олимпийской сборной выразил президент РФ Владимир Путин.
Об этом: Путин не сомневается в высоком уровне проведения Олимпиады в Пекине
В День российского студенчества, 25 января, губернатор Калужской области Владислав Шапша встретился со студентами медицинского института Калужского государственного университета им. К. Э. Циолковского — участниками движения «Волонтёры-медики», сообщает пресс-служба правительства Калужской области.
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Напомним, во встрече с Владимиром Путиным 25 января приняли участие студенты из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Нижнего Новгорода.