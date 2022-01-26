Президент РФ Владимир Путин 25 января, в День российского студенчества, провёл встречу со студентами. В видеоконференции приняли участие обучающиеся ведущих вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Нижнего Новгорода и других городов. Помимо этого, Владимир Путин провёл встречу с олимпийской сборной России в преддверии зимней Олимпиады в Пекине. Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

Kremlin.ru Владимир Путин во время видеоконференции

12:54 25.01.2022 Президент России Владимир Путин 25 января поздравил российских студентов на встрече с ними в формате видеоконференции. Читайте подробнее: Путин поздравил российских студентов с Татьяниным днём

13:01 25.01.2022 Путин: сегодня Татьянин день, день российского студенчества. Хотел бы поздравить с этим праздником нашу студенческую молодежь, аспирантов, школьников и, конечно, взрослых. Потому что память о студенческой поре остается с нами на всю жизнь.

13:13 25.01.2022 В июле в России пройдёт Международный математический конгресс, который призван заинтересовать молодёжь в изучении математики. Об этом 25 января заявил президент России Владимир Путин на встрече со студентами. Подробности в материале: Путин оценил роль математики в современном мире

13:19 25.01.2022 Цитата из видео «Встреча с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества». Фото: kremlin.ru

13:33 25.01.2022 Президент РФ Владимир Путин назвал принципиальной задачей обеспечение доступности подготовки специалистов по математике и информатике со школьного периода.

13:38 25.01.2022 Президента России Владимира Путина позабавила традиция ректора МГУ Виктора Садовничего угощать студентов своей медовухой. Читайте подробнее: Путин призвал не студентов МГУ «не перебирать с медовухой»

13:51 25.01.2022 Молодые исследователи, которые добились значимых успехов, должны в первую очередь получать государственную поддержку. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

13:51 25.01.2022 Доходы в бизнесе всегда выше, чем на государственной службе или, например, в сфере науки. Об этом 25 января заявил президент России Владимир Путин на встрече со студентами. Об этом: Путин: доходы в бизнесе и науке всегда будут разными

13:54 25.01.2022 Президент РФ Владимир Путин заявил, что методики дистанционного образования получили развитие благодаря пандемии.

13:58 25.01.2022 Инициатива по переводу системы высшего образования на схему «2+2+2» позволит сделать обучение студентов более гибким, уверен президент РФ Владимир Путин.

14:11 25.01.2022 Президент России Владимир Путин 25 января пожелал удачи российским спортсменам перед Олимпийскими играми в Пекине. Об этом: Путин пожелал удачи российским спортсменам перед Олимпийскими играми

14:35 25.01.2022 Молодые учёные и исследователи в России вправе рассчитывать на достойный уровень жизни, а государство должно всячески оказывать этому поддержку. Об этом 25 января на встрече со студентами ведущих российских вузов в формате видеоконференции заявил президент РФ Владимир Путин. Читайте также: В РФ продолжат создавать систему поддержки молодых учёных — Путин

14:35 25.01.2022 В День российского студенчества Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл встречу с учащимися вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Нижнего Новгорода. Фото: kremlin.ru

15:44 25.01.2022 Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут на очень высоком уровне. Такую уверенность 25 января на встрече со спортсменами российской олимпийской сборной выразил президент РФ Владимир Путин. Об этом: Путин не сомневается в высоком уровне проведения Олимпиады в Пекине

16:27 25.01.2022 Цитата из видео. Встреча с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества kremlin.ru

18:14 25.01.2022 В День российского студенчества, 25 января, губернатор Калужской области Владислав Шапша встретился со студентами медицинского института Калужского государственного университета им. К. Э. Циолковского — участниками движения «Волонтёры-медики», сообщает пресс-служба правительства Калужской области. Читайте также: В Татьянин день калужский губернатор встретился со студентами-волонтерами

18:31 25.01.2022 Цитата из видео. Встреча с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества. kremlin.ru

21:26 25.01.2022 В ходе встречи с учащимися вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Нижнего Новгорода (в режиме видеоконференции). kremlin.ru