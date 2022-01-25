Москва, , 14:11 — REGNUM Президент России Владимир Путин 25 января пожелал удачи российским спортсменам перед Олимпийскими играми в Пекине.

Владимир Путин Kremlin.ru

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«Хорошо понимаю, как важно пожелать и услышать пожелания перед долгой дорогой и серьёзными испытаниями. Это важно для каждого человека, для каждого из нас. А испытания, которые вам предстоит пройти, более чем серьёзные. Это проверка характера, силы воли — поединки с сильнейшими атлетами на планете!» — заявил Путин.

«Уже совсем скоро вы представите нашу страну на Зимних Олимпийских играх в Пекине. Поэтому прежде всего желаю вам здоровья, хорошего боевого настроя и, конечно, поздравляю всех вас с включением в национальную команду», — указал он.