Москва, , 12:54 — REGNUM Президент России Владимир Путин 25 января поздравил российских студентов на встрече с ними в формате видеоконференции.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Сегодня по давней традиции в России отмечается Татьянин день, день российского студенчества. Хотел бы поздравить с этим замечательным праздником нашу студенческую молодёжь, ординаторов, аспирантов, а также и школьников, которые пока только готовятся к поступлению в ВУЗ», — заявил Путин.