Москва, , 13:51 — REGNUM Доходы в бизнесе всегда выше, чем на государственной службе или, например, в сфере науки. Об этом 25 января заявил президент России Владимир Путин на встрече со студентами.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Доходы в бизнесе всегда и во всём мире выше, чем доходы тех, кто посвящает себя государственной службе, военной службе, искусству, науке — ну это везде так. И человек просто должен для себя выбрать, что ему хочется делать в жизни, где хочется добиваться успехов и где он может проявить себя наилучшим образом и реализовать себя, что чрезвычайно важно», — заявил Путин.

«Вот это вообще самое главное, на мой взгляд. Конечно, можно творчески работать и нужно творчески работать и в бизнесе, это понятно. Но всё же каждый человек должен сделать для себя определённый выбор», — указал он.