Хабаровск, 24 декабря, 2021, 07:16 — ИА Регнум. В Хабаровском крае наметилась тенденция к стабилизации ситуации с распространением COVID-19 — принято решение частично снять действующие ограничения.

Пресс-служба правительства Хабаровского края Хабаровск

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«С 29 декабря до 14 января общепит и развлекательные заведения в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре смогут работать до 01:00. При этом для входа по-прежнему требуется предъявить QR-код или справку о вакцинации, также подойдёт отрицательный ПЦР-тест.

С 31 декабря отменяем требование о начале работы магазинов непродовольственных товаров с 11 часов. Они могут вернуться к своему привычному графику.

С 31 декабря отменяется требование QR-кода на уличных катках.

С 1 января можно проводить краевые и муниципальные спортивные мероприятия с числом участников не более 100 человек. QR-код обязателен.

С 1 января детские кружки, секции, другие организации дополнительного образования начнут работать в обычном режиме. Разрешены праздничные новогодние мероприятия для детей на улице с участием не более 30 человек одновременно», — написал в своём телеграм-канале губернатор Михаил Дегтярев.

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Как сообщало ИА REGNUM, на Чукотке скорректировали правила проведения массовых мероприятий перед Новым годом — на праздничных мероприятиях в закрытых помещениях разрешена заполняемость на 70%. До этого допускалось не более 30 человек.