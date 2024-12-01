* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Ташкент, 1 декабря, 2024, 19:45 — ИА Регнум. Посольство РФ в Ташкенте связалось с МИД Узбекистана для выяснения обстоятельств задержания журналиста Алексея Пивоварова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и его съёмочной группы. Об этом 1 декабря сообщается в Telegram-канале диппредставительства.

РИА Новости/Екатерина Чеснокова

«В СМИ появляются сообщения о задержании в Нукусе российского блогера и журналиста Алексея Пивоварова, а также его съёмочной группы. Посольство связалось с МИД для выяснения обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в случае необходимости российским гражданам будет оказана необходимая поддержка.

Как передавало ИА Регнум, Пивоварова, его съёмочную группу и сотрудницу издания Hook. report Фериде Масхетову задержали 1 декабря в узбекском Нукусе. Основанием стало заявление, написанное жителем города.

Пивоваров признан иностранным агентом летом 2022 года. Он получал деньги от ряда иностранных компаний, в том числе от Sreda Foundation (НКО, признанное в РФ иностранным агентом), зарегистрированной на Бермудских Островах.