* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Ташкент, 1 декабря, 2024, 18:12 — ИА Регнум. Журналиста Алексея Пивоварова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), его съёмочную группу и сотрудницу издания Hook. report задержали 1 декабря в городе Нукусе в Узбекистане.

РИА Новости/Евгений Одиноков

«Съёмочную группу Алексея Пивоварова и журналистку Hook. report Фериде Масхетову задержали в Нукусе «для беседы», — говорится в сообщении издания в Telegram-канале.

Отмечается, что основанием для задержания стало заявление, написанное жителем города. Сейчас задержанные находятся в ГУВД Нукуса, при них оставили телефоны, но требуют их осмотра.

Как передавало ИА Регнум, 2 марта Пивоваров заявил, что права на свой Telegram-канал он передал команде редакторов, а часть сотрудников уволил из-за невозможности платить им зарплату. Он пояснил, что такое решение принял в связи с тем, что в силу вступил закон о запрете рекламы у иноагентов.

8 апреля Пресненский суд Москвы оштрафовал Пивоварова на 30 тыс. рублей за отсутствие соответствующей маркировки в его публикациях. Его обвинили в том, что он не установил маркировку иностранного агента в публикациях в Сети. 24 июня Таганский суд Москвы оштрафовал его на 30 тыс. рублей за нарушение порядка деятельности иноагента.

Пивоваров признан иностранным агентом летом 2022 года. Он получал деньги от ряда иностранных компаний, в том числе от Sreda Foundation (НКО, признанное в РФ иностранным агентом), зарегистрированной на Бермудских Островах.