Нью-Йорк, США, 24 декабря, 2021, 05:29 — ИА Регнум. Россия якобы стягивает дополнительные силы к границе с Украиной, даже когда готовится к переговорам по безопасности с США и НАТО, сообщило 23 декабря агентство Bloomberg со ссылкой на спутниковые снимки компании Janes.

Bloomberg.com Художество Bloomberg

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И хотя сами снимки агентство не опубликовало, оно утверждает, что «танки, артиллерия и системы ПВО были перемещены в приграничные районы недалеко от Украины с ноября» текущего года.

Далее Bloomberg сообщает, что, несмотря на «ограниченное количество войск на земле», Россия способна «быстро и скрытно усилить их с помощью последующих крупных развертываний».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что с ноября 2021 года американские СМИ регулярно сообщают о стягивании Россией войск к своим западным границам, однако не представляют никаких объективных данных по ситуации.