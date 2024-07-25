Вашингтон, 25 июля, 2024, 13:40 — ИА Регнум. В Федеральном бюро расследований (ФБР) сомневаются в том, что ухо бывшего президента Дональда Трампа на митинге в Пенсильвании задела именно пуля. Об этом директор агентства Кристофер Рэй заявил в ходе слушаний в судебном комитете палаты представителей, сообщает 25 июля ABC News.

Кадр из видео

«Что касается бывшего президента Трампа, есть некоторые сомнения относительно того, пуля или осколок попали в его ухо», — сказал Рэй в ответ на вопрос, учло ли ФБР все выпущенные стрелявшим пули.

Он отметил, что не знает, могла ли попасть куда-то ещё пуля, задевшая политика. Рэй выразил уверенность, что ФБР учло все выпущенные патроны.

Сотрудники ведомства установили, что ликвидированный на месте покушения на Трампа Томас Мэтью Крукс купил огнестрельное оружие, использованное при стрельбе, в октябре 2023 года у своего отца. Тот приобрёл его в 2013 году, добавил Рэй.

Как сообщало ИА Регнум, 13 июля на предвыборном митинге Трампа в городе Батлер, штат Пенсильвания, прозвучало несколько выстрелов. Политик был ранен в ухо, один из зрителей погиб, ещё двое также получили ранения. Предполагаемого стрелка, 20-летнего жителя штата Томаса Мэтью Крукса, ликвидировали на месте. Как установило ФБР, он вёл огонь с крыши соседнего здания. В его доме и автомобиле были обнаружены материалы для изготовления взрывных устройств.