Коронавирус: Голикова назвала уровень коллективного иммунитета в России
Уровень коллективного иммунитета в России достиг 56,1%. Об этом 14 декабря заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с правительством РФ.
Президент России Владимир Путин не поддержал законопроект о введении QR-кодов на транспорте.
«Сейчас, под Новый год, мне кажется, вводить ограничения подобного рода — достаточно сложная история, создадим много проблем для людей», — отметил президент.
Коронавирус: Голикова назвала отличие «Омикрона» от «Дельты»
Новый вариант коронавируса «Омикрон» необходимо более глубоко изучить и в соответствии с результатами скорректировать меры реагирования. Об этом 14 декабря заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с правительством РФ.
Затраты на выплаты медработникам в конце 2021 года составят 8 млрд рублей, сообщил президенту России Владимиру Путину глава минфина Антон Силуанов и отметил, что эти деньги будут найдены.
Голикова рассказала о ситуации с штаммом «Омикрон» в России
В России обнаружены 16 человек, у который есть новый штамм «Омикрон». Об этом 14 декабря заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с правительством РФ.
Число привитых двумя компонентами вакцины в России составляет 69,4 миллиона человек, сообщила Голикова.
Уровень коллективного иммунитета в России на 14 декабря составляет 56,1%, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Свыше 80% — в Севастополе, больше 72% — в Чукотском автономном округе, Туве, Карелии, Московской области, Санкт-Петербурге и в Москве.
В России открыто 207 тысяч ковидных коек, сообщила Голикова.
Голикова: в России фиксируется снижение заболеваемости коронавирусом
В России за неделю зафиксировано снижение заболеваемости коронавирусом в большинстве регионов. Об этом 14 декабря заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с правительством РФ.
Голикова сообщила президенту России, что ограничительные мероприятия, учитывая наступающие новогодние праздники, нужно сохранить.
В обсерваторах в Московской области находятся 177 граждан России, прибывших из стран, где обнаружен штамм «Омикрон». У 16 граждан также обнаружили новый штамм коронавируса, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Среднесуточная заболеваемость по России — около 30 тысяч заболевших — Голикова.
В пяти субъектах Российской Федерации заболеваемость ковидом продолжает расти. Это Сахалинская область, Адыгея, Ненецкий автономный округ, Камчатский край и Республика Алтай, сообщила Татьяна Голикова.
В России зафиксировано снижение заболеваемости ковидом на 7,3% по итогам прошедшей недели, сообщила на совещании вице-премьер Татьяна Голикова.