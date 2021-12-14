Москва, 14 декабря 2021, 17:33 — REGNUM Не торопиться снимать в российских регионах введённые из-за COVID-19 ограничения советует вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Об этом она заявила на совещании президента страны Владимира Путина с правительством.
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Обращаясь к руководству регионов, чиновник напомнила о традиционных для Нового года корпоративах. Она обратила внимание на то, что неизбежно большое скопление людей.
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