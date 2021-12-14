Москва, , 17:33 — REGNUM Не торопиться снимать в российских регионах введённые из-за COVID-19 ограничения советует вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Об этом она заявила на совещании президента страны Владимира Путина с правительством.

Корпоратив Цитата из к/ф «Не может быть!». Реж. Леонид Гайдай. 1975. СССР

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Обращаясь к руководству регионов, чиновник напомнила о традиционных для Нового года корпоративах. Она обратила внимание на то, что неизбежно большое скопление людей.

Голикова «У нас есть беспокойство, чтобы мы не получили рост нагрузки на медицинские организации сразу после праздников».

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