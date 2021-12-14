Москва, , 17:58 — REGNUM Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России превысил 56%. Об этом сообщила 14 декабря вице-премьер Татьяна Голикова.

Татьяна Голикова Government.ru

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«Что касается уровня коллективного иммунитета, то он на сегодняшний день составляет 56,1%», — сказала она в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.

Вице-премьер добавила, что наиболее высокие показатели иммунитета достигнуты в Севастополе — более 80%, а также в Чукотском автономном округе, Туве, Карелии, Санкт-Петербурге, Москве и Московской области — свыше 72%.