Москва, , 17:02 — REGNUM В России за неделю зафиксировано снижение заболеваемости коронавирусом в большинстве регионов. Об этом 14 декабря заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с правительством РФ.

Татьяна Голикова Government.ru

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«По итогом 49 недели, этой недели, которая прошла, в РФ зафиксированы снижение заболеваемости на 7,3%, но при этом по-прежнему пять субъектов находятся в росте. Это Сахалинская область, Республика Адыгея, Ненецкий автономный округ, Камчатский край и Республика Алтай», — заявила Голикова.

Отсутствие значимой динамики с точки зрения снижения или повышения заболеваемости отмечается в 24 регионах, и в 56 регионах снижение.

«Но это снижение не носит устойчивого характера. На последних четырёх недель в ретроспективе мы наблюдаем по итогам каждой из недель то снижение, то повышение», — указала она.