Москва, , 17:29 — REGNUM Россия вводит меры по сдерживанию распространения нового варианта коронавируса «Омикрон». Об этом 14 декабря заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с правительством РФ.

Татьяна Голикова Дарья Антонова © REGNUM

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«Барьеры для снижения темпов распространения COVID-19… С 28 ноября у нас ограничен въезд иностранных граждан из ЮАР и ряда иностранных государств, где есть распространение «Омикрона». Введено обязательное экспресс-тестирование для прибывающих из этих стран и стран, по которым имеются данные о распространении «Омикрона». Граждане помещаются на 14-дневную изоляцию», — заявила Голикова.

По её словам, также сокращены сроки действия анализов на COVID-19 с 72 часов до 48 часов.

Кроме того, поручено регионам усилить контроль за соблюдением требований, обеспечить готовность к предпраздничным дням и новогодним праздничным каникулам, составить график работы медучреждений, обеспечить запасы лекарств, средства защиты, резервы коек и резервы кислорода.