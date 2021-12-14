Москва, , 21:23 — REGNUM Оборудование пунктов пропуска через государственную границу России специальными системами пропуска пассажиров и устройствами для считывания данных о них в рамках федерального проекта «Санитарный щит» начнётся после Нового года, заявила 14 декабря российский вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента страны Владимира Путина с правительством.

Татьяна Голикова Government.ru

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Чиновник отметила, что с января будущего года 99 пунктов пропуска через российскую государственную границу начнут оснащать автоматической системой пропуска пассажиров. Здесь же будут размещены мобильные устройства, считывающие данных о пребывающих в Россию.

Напомним, проект «Санитарный щит» направлен на то, чтобы в России могли быстро и качественно реагировать на возникновение новых инфекций.

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