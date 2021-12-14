«Омикрон» и экология: Путин совещается с правительством — все новости
В России зафиксировано снижение заболеваемости ковидом на 7,3% по итогам прошедшей недели, сообщила на совещании вице-премьер Татьяна Голикова.
В пяти субъектах Российской Федерации заболеваемость ковидом продолжает расти. Это Сахалинская область, Адыгея, Ненецкий автономный округ, Камчатский край и Республика Алтай, сообщила Татьяна Голикова.
Среднесуточная заболеваемость по России — около 30 тысяч заболевших — Голикова.
В обсерваторах в Московской области находятся 177 граждан России, прибывших из стран, где обнаружен штамм «Омикрон». У 16 граждан также обнаружили новый штамм коронавируса, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Голикова сообщила президенту России, что ограничительные мероприятия, учитывая наступающие новогодние праздники, нужно сохранить.
В России за неделю зафиксировано снижение заболеваемости коронавирусом в большинстве регионов. Об этом 14 декабря заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с правительством РФ.
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В России открыто 207 тысяч ковидных коек, сообщила Голикова.
Уровень коллективного иммунитета в России на 14 декабря составляет 56,1%, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Свыше 80% — в Севастополе, больше 72% — в Чукотском автономном округе, Туве, Карелии, Московской области, Санкт-Петербурге и в Москве.
Число привитых двумя компонентами вакцины в России составляет 69,4 миллиона человек, сообщила Голикова.
В России обнаружены 16 человек, у который есть новый штамм «Омикрон». Об этом 14 декабря заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с правительством РФ.
Читайте подробнее: Голикова рассказала о ситуации с штаммом «Омикрон» в России
Затраты на выплаты медработникам в конце 2021 года составят 8 млрд рублей, сообщил президенту России Владимиру Путину глава минфина Антон Силуанов и отметил, что эти деньги будут найдены.
Новый вариант коронавируса «Омикрон» необходимо более глубоко изучить и в соответствии с результатами скорректировать меры реагирования. Об этом 14 декабря заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с правительством РФ.
Подробности в материале: Коронавирус: Голикова назвала отличие «Омикрона» от «Дельты»
Президент России Владимир Путин не поддержал законопроект о введении QR-кодов на транспорте.
«Сейчас, под Новый год, мне кажется, вводить ограничения подобного рода — достаточно сложная история, создадим много проблем для людей», — отметил президент.
Уровень коллективного иммунитета в России достиг 56,1%. Об этом 14 декабря заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с правительством РФ.
Об этом: Коронавирус: Голикова назвала уровень коллективного иммунитета в России
Россия вводит меры по сдерживанию распространения нового варианта коронавируса «Омикрон». Об этом 14 декабря заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с правительством РФ.
Читайте подробнее: Голикова перечислила новые меры борьбы с распространением коронавируса
Цифровую копию водительского удостоверения планируют ввести в оборот на территории России. Об этом 14 декабря сообщил глава Минцифры Максут Шадаев на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.
«Мобильное приложение «Госуслуги.Авто» установило более 1 млн пользователей и активно этим пользуются», — сказал Максутов.
Читайте подробнее: В России готовятся ввести цифровое водительское удостоверение
С начала 2021 года количество зарегистрированных пользователей на портале госуслуг в России увеличилось на 11 млн человек. Об этом 14 декабря сообщил глава Минцифры Максут Шадаев на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.
По словам чиновника, на данный момент подтверждённые учетные записи на портале госуслуг имеют более 93 млн граждан Росси.
Подробности в материале: Три четверти граждан РФ старше 14 лет зарегистрированы на портале госуслуг
Не торопиться снимать в российских регионах введённые из-за COVID-19 ограничения советует вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Об этом она заявила на совещании президента страны Владимира Путина с правительством.
Подробности в материале: Голикова призвала регионы не снимать ограничения на фоне корпоративов
Инспекторов ДПС обеспечат специальными цифровыми планшетами. Об этом 14 декабря сообщил глава Минцифры Максут Шадаев на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.
Эти меры являются продолжением планов по переводу ряда документов, к примеру водительских прав, в электронную форму.
Об этом: Сотрудников ДПС хотят оснастить защищенными цифровыми планшетами
Введение QR-кодов на транспорте создало бы множество неудобств для граждан. Об этом 14 декабря заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством РФ.
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Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России превысил 56%, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Читайте подробнее: Голикова: уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России превысил 56%
Снижение заболеваемости COVID-19 в России имеет неустойчивый характер, в течение последнего месяца наблюдается то снижение, то повышение показателей, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Читайте подробнее: Голикова: снижение заболеваемости COVID-19 в России не является устойчивым
Правительство России выделит дополнительно 51,6 млрд рублей до конца 2021 года на обеспечение единовременных выплат медицинским работникам, задействованным в борьбе с COVID-19, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Читайте подробнее: Правительство выделит 51,6 млрд рублей на выплаты медикам до конца года
Оборудование пунктов пропуска через государственную границу России специальными системами пропуска пассажиров и устройствами для считывания данных о них в рамках федерального проекта «Санитарный щит» начнётся после Нового года, заявила 14 декабря российский вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента страны Владимира Путина с правительством.
Об этом: Голикова рассказала о реализации проекта «Санитарный щит»