Президент России Владимир Путин во вторник, 14 декабря, провёл рабочее совещание с членами правительства РФ. В центре внимания оказалась ситуация с распространением в России нового штамма коронавируса «Омикрон». Глава государства отметил, что введение QR-кодов на транспорте перед Новым годом окажется не очень удобным для граждан. Вице-премьер Виктория Абрамченко выступила с докладом на тему реализации мер по снижению уровня загрязнения атмосферного воздуха. Помимо рассмотрен ряд актуальных текущих вопросов. Все новости с совещания у президента — в трансляции ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

16:53 14.12.2021 В России зафиксировано снижение заболеваемости ковидом на 7,3% по итогам прошедшей недели, сообщила на совещании вице-премьер Татьяна Голикова.

16:55 14.12.2021 В пяти субъектах Российской Федерации заболеваемость ковидом продолжает расти. Это Сахалинская область, Адыгея, Ненецкий автономный округ, Камчатский край и Республика Алтай, сообщила Татьяна Голикова.

16:56 14.12.2021 Среднесуточная заболеваемость по России — около 30 тысяч заболевших — Голикова.

16:58 14.12.2021 В обсерваторах в Московской области находятся 177 граждан России, прибывших из стран, где обнаружен штамм «Омикрон». У 16 граждан также обнаружили новый штамм коронавируса, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

17:00 14.12.2021 Голикова сообщила президенту России, что ограничительные мероприятия, учитывая наступающие новогодние праздники, нужно сохранить.

17:02 14.12.2021 В России за неделю зафиксировано снижение заболеваемости коронавирусом в большинстве регионов. Об этом 14 декабря заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с правительством РФ. Читайте также: Голикова: в России фиксируется снижение заболеваемости коронавирусом

17:04 14.12.2021 В России открыто 207 тысяч ковидных коек, сообщила Голикова.

17:05 14.12.2021 Уровень коллективного иммунитета в России на 14 декабря составляет 56,1%, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Свыше 80% — в Севастополе, больше 72% — в Чукотском автономном округе, Туве, Карелии, Московской области, Санкт-Петербурге и в Москве.

17:09 14.12.2021 Число привитых двумя компонентами вакцины в России составляет 69,4 миллиона человек, сообщила Голикова.

17:17 14.12.2021 В России обнаружены 16 человек, у который есть новый штамм «Омикрон». Об этом 14 декабря заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с правительством РФ. Читайте подробнее: Голикова рассказала о ситуации с штаммом «Омикрон» в России

17:19 14.12.2021 Затраты на выплаты медработникам в конце 2021 года составят 8 млрд рублей, сообщил президенту России Владимиру Путину глава минфина Антон Силуанов и отметил, что эти деньги будут найдены.

17:20 14.12.2021 Новый вариант коронавируса «Омикрон» необходимо более глубоко изучить и в соответствии с результатами скорректировать меры реагирования. Об этом 14 декабря заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с правительством РФ. Подробности в материале: Коронавирус: Голикова назвала отличие «Омикрона» от «Дельты»

17:23 14.12.2021 Президент России Владимир Путин не поддержал законопроект о введении QR-кодов на транспорте. «Сейчас, под Новый год, мне кажется, вводить ограничения подобного рода — достаточно сложная история, создадим много проблем для людей», — отметил президент.

17:25 14.12.2021 Уровень коллективного иммунитета в России достиг 56,1%. Об этом 14 декабря заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с правительством РФ. Об этом: Коронавирус: Голикова назвала уровень коллективного иммунитета в России

17:29 14.12.2021 Россия вводит меры по сдерживанию распространения нового варианта коронавируса «Омикрон». Об этом 14 декабря заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с правительством РФ. Читайте подробнее: Голикова перечислила новые меры борьбы с распространением коронавируса

17:30 14.12.2021 Цифровую копию водительского удостоверения планируют ввести в оборот на территории России. Об этом 14 декабря сообщил глава Минцифры Максут Шадаев на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства. «Мобильное приложение «Госуслуги.Авто» установило более 1 млн пользователей и активно этим пользуются», — сказал Максутов. Читайте подробнее: В России готовятся ввести цифровое водительское удостоверение

17:30 14.12.2021 С начала 2021 года количество зарегистрированных пользователей на портале госуслуг в России увеличилось на 11 млн человек. Об этом 14 декабря сообщил глава Минцифры Максут Шадаев на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства. По словам чиновника, на данный момент подтверждённые учетные записи на портале госуслуг имеют более 93 млн граждан Росси. Подробности в материале: Три четверти граждан РФ старше 14 лет зарегистрированы на портале госуслуг

17:33 14.12.2021 Не торопиться снимать в российских регионах введённые из-за COVID-19 ограничения советует вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Об этом она заявила на совещании президента страны Владимира Путина с правительством. Подробности в материале: Голикова призвала регионы не снимать ограничения на фоне корпоративов

17:38 14.12.2021 Инспекторов ДПС обеспечат специальными цифровыми планшетами. Об этом 14 декабря сообщил глава Минцифры Максут Шадаев на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства. Эти меры являются продолжением планов по переводу ряда документов, к примеру водительских прав, в электронную форму. Об этом: Сотрудников ДПС хотят оснастить защищенными цифровыми планшетами

17:42 14.12.2021 Введение QR-кодов на транспорте создало бы множество неудобств для граждан. Об этом 14 декабря заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством РФ. Читайте также: «Сложная история» — Путин об идее QR-кодов на транспорте

17:58 14.12.2021 Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России превысил 56%, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Читайте подробнее: Голикова: уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России превысил 56%

18:28 14.12.2021 Снижение заболеваемости COVID-19 в России имеет неустойчивый характер, в течение последнего месяца наблюдается то снижение, то повышение показателей, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Читайте подробнее: Голикова: снижение заболеваемости COVID-19 в России не является устойчивым

18:57 14.12.2021 Правительство России выделит дополнительно 51,6 млрд рублей до конца 2021 года на обеспечение единовременных выплат медицинским работникам, задействованным в борьбе с COVID-19, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Читайте подробнее: Правительство выделит 51,6 млрд рублей на выплаты медикам до конца года

19:12 14.12.2021 Совещание президента РФ Владимира Путина с членами правительства. 14.12.2021 . Цитата из видео. kremlin.ru

21:21 14.12.2021 Совещание президента РФ Владимира Путина с членами правительства. 14.12.2021 . Цитата из видео. kremlin.ru

21:23 14.12.2021 Оборудование пунктов пропуска через государственную границу России специальными системами пропуска пассажиров и устройствами для считывания данных о них в рамках федерального проекта «Санитарный щит» начнётся после Нового года, заявила 14 декабря российский вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента страны Владимира Путина с правительством. Об этом: Голикова рассказала о реализации проекта «Санитарный щит»