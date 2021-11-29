Минск, 29 ноября, 2021, 14:03 — ИА Регнум. Выступая 29 ноября на совещании в центре стратегического управления министерства обороны Белоруссии, Александр Лукашенко «отметил, что в условиях миграционного кризиса мерзавцы дошли до убийства людей». Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

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Помимо миграционного кризиса на совещании шла речь о военных приготовлениях стран НАТО вдоль границ Союзного государства России и Белоруссии. Накануне руководитель постсоветской республики распорядился не препятствовать нарушению этой границы нелегалами из третьих стран.

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«Еще раз хочу подчеркнуть: мы не бряцаем оружием, — сообщил генералам Лукашенко. — Мы понимаем, что такое война. Мы многие пережили невзгоды послевоенных лет (после Великой Отечественной войны. — Прим. президентской пресс-службы), когда голые, раздетые из землянок не могли вылезти. Сейчас более-менее живем приемлемо, мы не хотим никаких войн».

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Лукашенко сообщил, сказано в официальном сообщении, что Запад придумал фейк о планах России напасть на Украину. «В очередной раз наши «партнеры», как их в России называют, наши соперники, как я сказал, враги пытаются отстроить Россию. Поэтому и придумали тезис, что Россия собирается нападать на Украину. Если собирается — положите факты на стол и подтвердите этот тезис», — сказал он.

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«А ничего не надо подтверждать — мы видим по Белоруссии», — добавил Лукашенко, объясняя этим «активные телодвижения вокруг Российской Федерации», которую ещё год назад Совбез Белоруссии представлял источником интервенции.

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