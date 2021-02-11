Минск, , 20:13 — REGNUM Третья мировая война пока идёт в информационной сфере, что является доводом в пользу отстаивания Белоруссией «информационного суверенитета», однако есть и риск перерастания её в форму военного конфликта по вине НАТО. Об этом 11 февраля в Минске заявил Александр Лукашенко, выступая на «Всебелорусском народном собрании» своих сторонников.

Выступление Александра Лукашенко на «Всебелорусском народном собрании» President.gov.by

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Лукашенко указал на постоянные военные учения стран НАТО в соседней Польше, остановку вывода войск США из Европы. Нарастание напряжённости в регионе Восточной Европы у Лукашенко ассоциируется с приходом на пост президента США Джо Байдена.

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«Одновременно в открытую обсуждаются планы отражения мифической угрозы с Востока. Мы на Востоке первые, за нами — Россия. Запад давно забыл свои обещания, что инфраструктура альянса не будет расширяться на восточном направлении. Я был свидетелем и участником этих обещаний», — сообщил Лукашенко.

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По его мнению, Запад стимулирует гонку вооружений с перспективой Третьей мировой войны. При этом, поведал Лукашенко, постсоветская республика является единственным суверенным государством в Европе и остаётся европейским «донором стабильности». Лукашенко подтвердил курс официального Минска на «многовекторность» внешней политики. Его тезисы после перерыва в работе ВНС развил в своём докладе глава МИД Белоруссии Владимир Макей.