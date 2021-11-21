Таймырский район, Красноярский край, 21 ноября, 2021, 09:18 — ИА Регнум. Спасатели в Красноярском крае объявили экстренное предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, на юге Таймырского района 21−22 ноября ожидается очень сильный ветер порывами до 20−25 метров в секунду.

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«Данная информация доведена до глав муниципалитетов, организован комплекс превентивных мероприятий по информированию населения о повышении опасности», — отметили в ведомстве.

В связи с этим на автомобильных дорогах организовано дежурство дорожных служб, работа объектов энергетики и ЖКХ взята под контроль. Местным жителям при усилении ветра рекомендовано не выходить на улицу. Водителей призвали соблюдать повышенные меры осторожности.