Иваново, 17 ноября, 2021, 07:51 — ИА Регнум. Департамент здравоохранения Ивановской области закупает крупную партию лекарственного препарата «Фавипиравир», стоимость которого на начальном этапе вызывала многочисленные вопросы к производителям. Всего планируется закупить 2 070 200 таблеток по 200 мг стоимостью 61,67 рубля каждая. Итоги тендера подведут 23 ноября 2021 года, передаёт ИА REGNUM.

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Контракт оценивается в 127 669 234 рубля. Средства выделят из областного бюджета из межбюджетных трансфертов, полученных за счет средств резервного фонда правительства РФ.

Поставка будет проходить в адрес ОГУП «Фармация» партиями не менее 500 тыс. штук в неделю, но не позднее 24 декабря 2021 года, или же полностью в течение десяти дней с момента подписания контракта.

Приводя расчёт начальной стоимости товара в рамках тендера, заказчик указал, что производители препарата просят от 60,91 до 100 рублей за одну таблетку этого лекарства.

Напомним, в июле 2021 года крупную партию препарата по схеме закупки у единственного поставщика приобрела дирекция единого заказчика минздрава Подмосковья. Поставщиком выступила компания «Фармстандарт» миллиардера Виктора Харитонина, которого связывают с семьей вице-премьера Татьяны Голиковой.