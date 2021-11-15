Москва, 15 ноября, 2021, 12:34 — ИА Регнум. За последние сутки в Москве умерли от коронавирусной инфекции 93 человека, сообщает 15 ноября столичный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Днём ранее в столице от ковида скончались 95 человек. Общее число смертельных исходов заболевания составило, по данным штаба, 32 780.

За сутки выздоровели и были выписаны 6364 человека. Всего с начала пандемии в Москве выздоровели 1 687 803 заболевших ковидом.

Как сообщало ИА REGNUM, число заражений коронавирусом, выявленных исследованиями, выросло в Москве за последние сутки на 3789 случаев.