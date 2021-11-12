Берлин, 12 ноября, 2021, 11:19 — ИА Регнум. Европейский союз должен оказать помощь Польше в защите внешней границы Европейского союза. Об этом на фоне разразившегося миграционного кризиса в интервью медиагруппе Funke заявил исполняющий обязанности министра внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

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«Это довольно гадкий политический метод, которому нужно положить конец, — сказал Зеехофер, говоря о действиях белорусского правительства по доставке мигрантов. — Мы называем это гибридной угрозой, когда люди используются для дестабилизации ЕС и особенно Германии».

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Глава ведомства подчеркнул, что для оказания помощи польскому правительству в защите внешней границы все государства — члены ЕС должны объединиться.

«Теперь мы должны полагаться на то, что вся демократическая мировая общественность поддержит нашу политику», — добавил Зеехофер.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее несколько стран Евросоюза, Великобритания и США обвинили власти Белоруссии в искусственном использовании мигрантов для дестабилизации ситуации на границе. Они «осудили организованное использование людей, чьи жизни и благополучие были поставлены под угрозу, в политических целях и с целью дестабилизации соседних стран на внешней границе Евросоюза» и призвали власти Белоруссии немедленно «прекратить эти бесчеловечные действия».