Берлин, , 11:34 — REGNUM Польша и Германия не могут в одиночку справиться с этой ситуацией на границе с Белоруссией, поэтому все государства ЕС должны помочь разрешить миграционный кризис. Об этом 9 ноября в интервью немецкому таблоиду Bild заявил глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер.

Граница Польши и Белоруссии Beentree

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«Мы должны помочь польскому правительству обеспечить безопасность внешней границы. На самом же деле это работа Еврокомиссии. Поэтому я призываю ЕС принять меры», — сказал он.

Министр внутренних дел ФРГ считает, Варшава до сих пор правильно реагировала на наплыв мигрантов.

«Мы должны публично поддерживать поляков. Мы не можем критиковать их за то, что они используют допустимые средства для защиты внешней границы ЕС», — подчеркнул глава германского ведомства.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее МИД Польши обратился к ЕС с призывом «незамедлительно ввести жёсткие санкции против всех физических и юридических лиц, которые причастны к созданию миграционного кризис на польско-белорусской границе».

Напомним, 8 ноября группа мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки в несколько сотен человек собралась у границы с Польшей на территории Белоруссии. В Польше опасаются, что они могут начать массовый штурм границы с целью незаконного проникновения на территорию ЕС.