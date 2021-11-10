Париж, 10 ноября 2021, 08:50 — REGNUM В ситуации, когда в мире наблюдается столкновение между крупными державами, только единство стран Евросоюза позволит объединению эффективно отстаивать свои интересы. Об этом в ходе телеобращения к нации президент Франции Эммануэль Макрон.
Именно на фоне «столкновений американской, китайской и российской держав, а также дестабилизации множества зон в мире» к Франции с января 2022 года перейдёт председательство в ЕС.
Он призвал партнёров по Евросоюзу работать сообща, чтобы «вместе регулировать деятельность цифровых гигантов, вырабатывать общую стратегию по сокращению вредных выбросов и обеспечивать свою энергетическую и технологическую независимость».