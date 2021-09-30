Москва, 30 сентября, 2021, 15:23 — ИА Регнум. Япония виновна в гибели миллионов советских солдат в годы Великой Отечественной войны, хотя напрямую и не принимала участия в боевых действиях против СССР. Об этом 30 сентября заявил доктор исторических наук, председатель научного совета Российского военно-исторического общества (РВИО) Анатолий Кошкин во время научной конференции «Память народного подвига: тыл СССР и Сурский рубеж, 1941−1942 гг.» в пресс-центре ИА REGNUM.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Председатель научного совета Российского военно-исторического общества (РВИО) Анатолий Кошкин во время научной конференции «Память народного подвига: тыл СССР и Сурский рубеж, 1941−1942 гг.» в пресс-центре ИА REGNUM

По его словам, Япония планировала напасть на СССР и в руководстве страны это понимали. Из-за этого Советскому Союзу приходилось держать на Дальнем Востоке значительную вооруженную группировку. Направив эти силы на фронт, СССР смог бы победить фашистскую Германию намного раньше 9 мая 1945 года и с намного меньшими потерями, отметил историк.

«Разгром гитлеровцев под Сталинградом означал перелом во всей Второй мировой войне. Тем не менее полного отказа от агрессии (Японии — прим. ИА REGNUM) на севере не произошло», — подчеркнул Кошкин.

С самого начала Великой Отечественной войны Япония ждала подходящего момента для нападения на СССР в момент, когда тут будет наиболее ослаблен Германией, отметил эксперт. Лишь после победы Советского Союза на Курской дуге они стали понимать, что победить СССР и разделить его, как они планировали, по меридиану Омска с Германией, не удастся.