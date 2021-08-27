Кабул, 27 августа, 2021, 04:09 — ИА Регнум. Число погибших в Афганистане в результате двух мощных взрывов в аэропорту Кабула превысило 100 человек. Об этом 26 августа сообщает газета The Wall Street Journal.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

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По данным издания, два взрыва, осуществлённые в толпе беженцев террористами-смертниками, унесли жизни не менее 90 афганцев и 13 военнослужащих США. Таким образом, общее число погибших на данный момент достигло не менее 103 человек.

Напомним, что в связи с трагедией в аэропорту афганской столицы президент США Джо Байденприказал разработать оперативные планы по нанесению ударов по позициям группировки «Исламское государство в Хорасане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). А также заявил о готовности направить в Афганистан дополнительные силы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по меньшей мере 90 человек погибли в результате мощных взрывов в аэропорту Кабула.

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