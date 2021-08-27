Вашингтон, , 02:37 — REGNUM Официальный представитель Белого дома Джен Псаки посчитала неуместным отвечать на требования отставки президента США Джо Байдена в сложный для страны момент. Об этом 26 августа она заявила журналистам.

Пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки (сс) U.S. Department of State

«Это не день для политиканства», — сказала она, подразумевая взрывы в аэропорту Кабула.

По словам Псаки, каждый американец должен «встать плечом к плечу» вместе с американскими властями и «разделить решимость преследовать, драться и убивать террористов, где бы они ни находились».

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Ранее ИА REGNUM сообщило о крупном теракте в районе в районе аэропорта Кабула (Афганистан). По предварительным данным, там погибли 90 человек. Источники сообщили, что ответственность за взрыв взяли на себя боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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