Валенсия, Испания, , 09:57 — REGNUM На балконе здания мэрии Валенсии появился огромный плакат с портретом руководителя СССР Иосифа Сталина. Его в знак протеста против проводимой в Евросоюзе «политики уравнивания коммунизма и нацизма» вывесили активисты испанской непарламентской Марксистко-ленинской партии (Партии коммунистического возрождения). Об этом сообщает газета El Mundo.

«ЗА РОДИНУ! ЗА СТАЛИНА!» Дарья Драй © ИА REGNUM

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Отмечается, что активисты выступили против «криминализации коммунизма и его лидеров» и защиту «революционного наследия». Местная полиция быстро отреагировала на инцидент, баннер уже через несколько минут был снят.

Партийцы напомнили, что ЕС провозгласил 23 августа Днём памяти жертв сталинизма и нацизма, тем самым «в отвратительной форме попытался уравнять нацизм и коммунизм в рамках своей теории о тоталитаризме».

Руководство Валенсии открестилось от этой акции, заявив о своей непричастности. В свою очередь оппозиционные политические силы (консервативная Народная партия и крайне правая партия «Вокс») обвинили местные власти в бездействии и призвали провести расследование инцидента и наказать виновных.