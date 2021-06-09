Флорида, США, , 16:58 — REGNUM Американский актёр Арми Хаммер проходит курс лечения в одном из реабилитационных центров Флориды (США). Об этом сообщило издание Page Six, ссылаясь на свои источники.

По данным издания, актёр пришёл в клинику за помощью в решении проблем с наркотиками и алкоголем. Вместе с Хаммером в аэропорт Флориды прилетели его бывшая супруга Элизабет Чемберс и двое их общих детей.

ИА REGNUM напоминает, что в 2021 несколько девушек обвинили Арми Хаммера в сексуальном насилии и каннибализме. В этот период в Сети появились скриншоты переписок с актёром, в которых он фантазирует на эти темы.

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