Осло, 15 апреля, 2021, 19:44 — ИА Регнум. Решение прекратить использование вакцины от COVID-19 британско-шведской компании AstraZeneca из-за риска возникновения тромбоза у молодых пациентов приняли власти Норвегии. Об этом 15 апреля сообщило министерство здравоохранения и социального обеспечения страны.

(сс) bratislavskysamospravnykraj Вакцина AstraZeneca

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Основанием для такого решения стало соотношение между степенью риска и степенью пользы от использования данного препарата.

«Риск от препарата AstraZeneca в Норвегии больше, чем от коронавируса», — сказано в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, во Франции зафиксировано несколько случаев смерти после вакцинации первой дозой AstraZeneca. Родственники скончавшихся заявляют, у тех не было хронических заболеваний перед вакцинацией, и уже подают в суд за «непредумышленное убийство». На севере страны граждане стали массово отказываться от вакцинации AstraZeneca.